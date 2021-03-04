В Бурятии рецидивистка обокрала пенсионера

Воровка перевела себе деньги с чужой карты
23 февраля в полицию Кяхтинского района Бурятии поступило сообщение от 66-летнего местного жителя о краже 5,5 тысяч рублей с банковского счёта.
Пенсионер выпивал в компании знакомых у себя дома. 30-летняя гостья взяла со стола телефон хозяина и увидела, что пришло сервисное банковское сообщение. Она запросила баланс карты и удостоверилась в наличии денег на счёте. Затем женщина перевела часть денег себе, а часть – своему знакомому.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы на срок до шести лет.
Задержанная неоднократно судим за преступления имущественного характера. Она освободилась из колонии в апреле прошлого года, сообщили в МВД по Бурятии.
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