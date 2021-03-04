Машина полгода стояла во дворе без присмотра
27 января в Улан-Удэ к полицейским обратилась 57-летняя женщина у которой угнали автомобиль, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Пропажу авто владелица обнаружила после возвращения с заработков в другом регионе. Женщина уточнила, что машина не использовалась полгода, всё это она была припаркована рядом с многоквартирным домом.
Полицейские задержали подозреваемого – 21-летнего парня, проживающего неподалёку. Выяснилось, что он постоянно видел стоящую без присмотра во дворе машину. Тогда он решил угнать её.
Молодой человек соврал друзьям, что купил эту машину. На эвакуаторе своего приятеля он вывез автомобиль в гараж в посёлок Восточный. Там парень разобрал автомобиль по запчастям и частично их продал. Большую часть запчастей полицейские изъяли.
Задержанный нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Улан-удэнец увёз на эвакуаторе чужую машину
Происшествия, Фото:
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