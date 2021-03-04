В Улан-Удэ водитель шантажировал пассажира после ДТП

Водитель-вымогатель угрожал ножом



В отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ 8 февраля обратился 22-летний молодой человек из посёлка Звёздный, ставший жертвой водителя-вымогателя.



Молодой человек рассказал, что попросил водителя проезжавшей мимо машины подвезти его. Ближе к месту назначения автомобиль занесло, и на повороте они врезались в дерево. Находящиеся в салоне люди не пострадали, а машина получила механические повреждения, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



37-летний водитель стал обвинять в произошедшем пассажира. Угрожая ему ножом, он потребовал деньги в счёт ремонта автомобиля. Как гарант получения «компенсации» он забрал у молодого человека его документы.



Сразу после этого жертва вымогателя обратился в полицию.



Оперативники задержали водителя. У него изъяты нож и документ потерпевшего.



Известно, что мужчина около 15 лет провел за решёткой. В тюрьме он отбывал наказание за убийство и разбой. Освободился в 2018 году. После колонии он обзавёлся семьёй и на некоторое время трудоустроился. В данный момент нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Ведётся следствие.





