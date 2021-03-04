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Житель Бурятии ограбил соседку

Житель Бурятии ограбил соседку
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Грабителя задержали росгвардейцы

Жительница Нижнеангарска в Северо-Байкальском районе Бурятии обратилась в полицию с заявлением о грабеже.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вместе с полицейскими задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель.

Задержанный сознался, что зашёл к соседке под выдуманным предлогом, попросил телефон и убежал с ним. В дальнейшем мужчина планировал продать аппарат.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенный сотовый телефон стоимостью около трёх тысяч рублей изъят. Ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
грабеж Росгвардия
 
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