Житель Бурятии ограбил соседку

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Грабителя задержали росгвардейцы



Жительница Нижнеангарска в Северо-Байкальском районе Бурятии обратилась в полицию с заявлением о грабеже.



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вместе с полицейскими задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель.



Задержанный сознался, что зашёл к соседке под выдуманным предлогом, попросил телефон и убежал с ним. В дальнейшем мужчина планировал продать аппарат.



Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенный сотовый телефон стоимостью около трёх тысяч рублей изъят. Ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

