Грабителя задержали росгвардейцы
Жительница Нижнеангарска в Северо-Байкальском районе Бурятии обратилась в полицию с заявлением о грабеже.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вместе с полицейскими задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель.
Задержанный сознался, что зашёл к соседке под выдуманным предлогом, попросил телефон и убежал с ним. В дальнейшем мужчина планировал продать аппарат.
Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенный сотовый телефон стоимостью около трёх тысяч рублей изъят. Ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Житель Бурятии ограбил соседку
Происшествия, Фото:
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