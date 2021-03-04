Останки тела убийца закопал
42-летний житель Читы задушил и расчленил мужа своей любовницы. Женщина помогала любовнику скрывать следы преступления.
Расследование этого уголовного дела было завершено недавно, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По данным следствия, в октябре 2020 года в посёлке Атамановка Читинского мужчина задушил 38-летнего хозяина дома – законного супруга своей любовницы. После он завернул тело в ковёр и вынес в гараж. Затем вернулся и продолжил распивать спиртное
Через несколько дней убийца расчленил тело и перенёс его в другой гараж, где закопал.
Как выяснили следователи, убийцу супругу убитого мужчины связывали романтические отношения. Женщина не только не сообщила в правоохранительные органы об убийстве супруга, но и помогала любовнику скрывать следы. Кроме того, женщина обманула полицейских, заявив, что супруг ушёл из дома и исчез.
Следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве, а его возлюбленной – в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Читинец убил и расчленил мужа любовницы, а она его укрывала
Происшествия, Фото:
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