 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 марта

03 марта

Популярное

Читинец убил и расчленил мужа любовницы, а она его укрывала

Читинец убил и расчленил мужа любовницы, а она его укрывала
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Останки тела убийца закопал

42-летний житель Читы задушил и расчленил мужа своей любовницы. Женщина помогала любовнику скрывать следы преступления.

Расследование этого уголовного дела было завершено недавно, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

По данным следствия, в октябре 2020 года в посёлке Атамановка Читинского мужчина задушил 38-летнего хозяина дома – законного супруга своей любовницы. После он завернул тело в ковёр и вынес в гараж. Затем вернулся и продолжил распивать спиртное

Через несколько дней убийца расчленил тело и перенёс его в другой гараж, где закопал.

Как выяснили следователи, убийцу супругу убитого мужчины связывали романтические отношения. Женщина не только не сообщила в правоохранительные органы об убийстве супруга, но и помогала любовнику скрывать следы. Кроме того, женщина обманула полицейских, заявив, что супруг ушёл из дома и исчез.

Следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве, а его возлюбленной – в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
убийство расчленение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии ограбил соседку
Житель Бурятии ограбил соседку
Происшествия, 04.03.2021
Грабителя задержали росгвардейцы
В Улан-Удэ простаивали трамваи
В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия, 04.03.2021
Инцидент произошёл во второй половине дня
В Иркутске ассенизатор использовал канализацию не по назначению
В Иркутске ассенизатор использовал канализацию не по назначению
Происшествия, 03.03.2021
Содержимое выгребных ям сливалось через незаконную врезку в канализационную систему
Пропавшую в Улан-Удэ бабушку нашли на остановке
Пропавшую в Улан-Удэ бабушку нашли на остановке
Происшествия, 03.03.2021
Пропавшая пенсионерка нашлась благодаря неравнодушной женщине
Улан-удэнец устроил в гараже цех по производству гашиша
Улан-удэнец устроил в гараже цех по производству гашиша
Происшествия, 03.03.2021
В гараже полицейские нашли несколько мешков наркотиков
В Бурятии суд смягчил приговор за поножовщину
В Бурятии суд смягчил приговор за поножовщину
Происшествия, 03.03.2021
Улан-удэнец два раза ударил приятеля ножом
В Иркутске угнанный автомобиль нашли в тот же день
В Иркутске угнанный автомобиль нашли в тот же день
Происшествия, 03.03.2021
Автомобилист оставил в замке зажигания ключи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^