Инцидент произошёл во второй половине дня
Накануне, 3 марта, полчаса в Улан-Удэ простаивали трамваи.
В 16:32 из-за неисправности вагона № 85 трамвая, следующего по маршруту № 4 в сторону остановки «площадь Комсомольская», было закрыто движение маршрута трамваев № 4. В 17:08 движение трамваев восстановлено, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник из-за схода трамвая с рельсов произошёл коллапс, из-за этого некоторые опоздали на работу.
В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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