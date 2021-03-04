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В Улан-Удэ простаивали трамваи

В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Инцидент произошёл во второй половине дня

Накануне, 3 марта, полчаса в Улан-Удэ простаивали трамваи.

В 16:32 из-за неисправности вагона № 85 трамвая, следующего по маршруту № 4 в сторону остановки «площадь Комсомольская», было закрыто движение маршрута трамваев № 4. В 17:08 движение трамваев восстановлено, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник из-за схода трамвая с рельсов произошёл коллапс, из-за этого некоторые опоздали на работу.
трамвай
 
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