В Бурятии суд смягчил приговор за поножовщину

Улан-удэнец два раза ударил приятеля ножом



Верховный суд Бурятии рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на приятеля с ножом. В апреле 2020 года улан-удэнец в ходе ссоры ударил знакомого два удара ножом в грудь, после чего забрал его сотовый телефон.



Органы предварительного следствия мужчине предъявляли обвинение в разбое. Однако Железнодорожный районный суд его действия переквалифицировал на два преступления: «Умышленное причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью» и «Грабёж».



Приговором суда мужчине было назначено четыре года лишения свободы.



С указанным приговором не согласились обе стороны.



Гособвинитель полагал, что суд, незаконно переквалифицировав действия улан-удэнца, назначил несправедливое наказание в связи с его мягкостью, без учёта личности. Просил приговор суда отменить, дело направить на новое рассмотрение.



Сторона защиты, напротив, согласилась с выводом суда о переквалификации действий, однако посчитала назначенное наказание чрезмерно суровым.



Судебная коллегия в итоге изменила приговор.



- Установив, что умысел на хищение сотового телефона возник у осуждённого после того, как он попал в квартиру потерпевшего, суд апелляционной инстанции исключил из квалификации его действий по п. «в» ч.2 ст.161 УК РФ квалифицирующий признак «с незаконным проникновением в жилище», в связи с чем переквалифицировал его действия на ч.1 ст.161 УК РФ, как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - отмечают в Верховном суде.



Назначенное жителю Улан-Удэ судом первой инстанции окончательное наказание по совокупности преступлений снижено до 3 лет 8 месяцев лишения свободы.

