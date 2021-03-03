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В Бурятии суд смягчил приговор за поножовщину

В Бурятии суд смягчил приговор за поножовщину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнец два раза ударил приятеля ножом

Верховный суд Бурятии рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на приятеля с ножом. В апреле 2020 года улан-удэнец в ходе ссоры ударил знакомого два удара ножом в грудь, после чего забрал его сотовый телефон.

Органы предварительного следствия мужчине предъявляли обвинение в разбое. Однако Железнодорожный районный суд его действия переквалифицировал на два преступления: «Умышленное причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью» и «Грабёж».

Приговором суда мужчине было назначено четыре года лишения свободы.

С указанным приговором не согласились обе стороны.

Гособвинитель полагал, что суд, незаконно переквалифицировав действия улан-удэнца, назначил несправедливое наказание в связи с его мягкостью, без учёта личности. Просил приговор суда отменить, дело направить на новое рассмотрение.

Сторона защиты, напротив, согласилась с выводом суда о переквалификации действий, однако посчитала назначенное наказание чрезмерно суровым.

Судебная коллегия в итоге изменила приговор.

- Установив, что умысел на хищение сотового телефона возник у осуждённого после того, как он попал в квартиру потерпевшего, суд апелляционной инстанции исключил из квалификации его действий по п. «в» ч.2 ст.161 УК РФ квалифицирующий признак «с незаконным проникновением в жилище», в связи с чем переквалифицировал его действия на ч.1 ст.161 УК РФ, как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - отмечают в Верховном суде.

Назначенное жителю Улан-Удэ судом первой инстанции окончательное наказание по совокупности преступлений снижено до 3 лет 8 месяцев лишения свободы.
грабеж умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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