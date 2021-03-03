 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 марта

02 марта

Популярное

В Ангарске девушка-полицейский поймала грабителя

В Ангарске девушка-полицейский поймала грабителя
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Грабителя поймали с поличным

Сотрудница отдельной роты патрульно-постовой службы в Ангарске с поличным задержала подозреваемого в грабеже, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Несколько дней назад в полицию поступило заявление от 30-летней ангарчанки. На неё напал неизвестный, и, ударив, отнял её смартфон.

Информацию немедленно передали нарядам патрульно-постовой службы. В составе одного из них находилась инспектор 3-го взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции, младший лейтенант Татьяна Кривожня. Вместе со старшим сержантом полиции Павлом Поповым, полицейским-водителем, они начали планомерной объезд скупок и ломбардов. В одном из них продавец сказал, что к нему приходил мужчина с подходящим по описанию телефоном. Но продавец не принял телефон, так как он был заблокирован.

Изучив записи камер наблюдения торгового объекта, Татьяна Кривожня определила внешний вид подозреваемого. Затем полицейские оставили сотрудникам ломбардов описание подозреваемого, а Татьяна указала номер своего сотового телефона. Она настоятельно просила позвонить в случае появления этого человека.

Вскоре ей сообщили, что подходящий под описание мужчина пытается сбыть гаджет. Наряд патрульно-постовой службы немедленно выехал по указанному адресу. В результате своевременных действий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее судимый за имущественное преступление молодой человек. У него нашли тот самый телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

На службе в полиции Татьяна Кривожня с 2007 года. По словам женщины, работа в патрульно-постовой службе привлекает её возможностью помогать людям, мобильностью и своим ежедневным адреналином. Кстати, в 2018 году Татьяна стала одной из победительниц регионального этапа конкурса «Леди в погонах», который проводился среди сотрудников правоохранительных органов Иркутской области.


полиция грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии суд смягчил приговор за поножовщину
В Бурятии суд смягчил приговор за поножовщину
Происшествия, 03.03.2021
Улан-удэнец два раза ударил приятеля ножом
В Иркутске угнанный автомобиль нашли в тот же день
В Иркутске угнанный автомобиль нашли в тот же день
Происшествия, 03.03.2021
Автомобилист оставил в замке зажигания ключи
В Бурятии один ребёнок подстрелил другого на горке
В Бурятии один ребёнок подстрелил другого на горке
Происшествия, 03.03.2021
Появились подробности инцидента с восьмилетним ребёнком, который получил огнестрельное ранение
Житель Бурятии украл три норковые шапки
Житель Бурятии украл три норковые шапки
Происшествия, 03.03.2021
Вор залез в дом, когда хозяев не было
В Улан-Удэ спасатели вскрыли квартиру с ужасным запахом
В Улан-Удэ спасатели вскрыли квартиру с ужасным запахом
Происшествия, 03.03.2021
В Бурятии произошла целая череда инцидентов, когда спасателям пришлось вскрывать квартиры
В Ангарске бойцы ОМОН спасли ребёнка на пожаре
В Ангарске бойцы ОМОН спасли ребёнка на пожаре
Происшествия, 03.03.2021
Сотрудник ОМОН бросился на помощь, услышав детский крик
В Бурятии из-за женщины произошло убийство
В Бурятии из-за женщины произошло убийство
Происшествия, 03.03.2021
Убийца получил очень мягкое наказание
В Улан-Удэ ребёнок выстрелил из ружья в 8-летнего друга
В Улан-Удэ ребёнок выстрелил из ружья в 8-летнего друга
Происшествия, 03.03.2021
Сейф с оружием дети вскрыли ручкой для сковороды
50-летнего жителя Бурятии задержали с коноплёй
50-летнего жителя Бурятии задержали с коноплёй
Происшествия, 03.03.2021
Любители «травки» поймали в Тарбагатае
Читинец убил парня на парковке
Читинец убил парня на парковке
Происшествия, 03.03.2021
Подозреваемого задержали через несколько часов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^