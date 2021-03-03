В Ангарске девушка-полицейский поймала грабителя

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Грабителя поймали с поличным



Сотрудница отдельной роты патрульно-постовой службы в Ангарске с поличным задержала подозреваемого в грабеже, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Несколько дней назад в полицию поступило заявление от 30-летней ангарчанки. На неё напал неизвестный, и, ударив, отнял её смартфон.



Информацию немедленно передали нарядам патрульно-постовой службы. В составе одного из них находилась инспектор 3-го взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции, младший лейтенант Татьяна Кривожня. Вместе со старшим сержантом полиции Павлом Поповым, полицейским-водителем, они начали планомерной объезд скупок и ломбардов. В одном из них продавец сказал, что к нему приходил мужчина с подходящим по описанию телефоном. Но продавец не принял телефон, так как он был заблокирован.



Изучив записи камер наблюдения торгового объекта, Татьяна Кривожня определила внешний вид подозреваемого. Затем полицейские оставили сотрудникам ломбардов описание подозреваемого, а Татьяна указала номер своего сотового телефона. Она настоятельно просила позвонить в случае появления этого человека.



Вскоре ей сообщили, что подходящий под описание мужчина пытается сбыть гаджет. Наряд патрульно-постовой службы немедленно выехал по указанному адресу. В результате своевременных действий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее судимый за имущественное преступление молодой человек. У него нашли тот самый телефон.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».



На службе в полиции Татьяна Кривожня с 2007 года. По словам женщины, работа в патрульно-постовой службе привлекает её возможностью помогать людям, мобильностью и своим ежедневным адреналином. Кстати, в 2018 году Татьяна стала одной из победительниц регионального этапа конкурса «Леди в погонах», который проводился среди сотрудников правоохранительных органов Иркутской области.





