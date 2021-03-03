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Забайкалец повёз украденный газовый баллон на санках

Забайкалец повёз украденный газовый баллон на санках
Происшествия, 
Вора увидел местный житель

В Читинском районе раскрыли кражу из частного дома, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

В полицию обратилась жительница села Засопка, дом которой обокрали. Вор взломал дверные запоры и унёс печное литьё и газовый баллон.

Сотрудники следственно-оперативной группы обошли соседние дома. Очевидец рассказал, что видел мужчину, который вёз украденные вещи на санках.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого – 55-летнего ранее судимого гражданина. Он признался в краже.

За кражу, совершённую с незаконным проникновением в жилище, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Мужчина помещён в изолятор временного содержания.
кража
 
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