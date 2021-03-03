Появились подробности инцидента с восьмилетним ребёнком, который получил огнестрельное ранение
В СУ СКР по Бурятии озвучили подробности инцидента с подстреленным из ружья восьмилетним мальчиком. Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло 2 марта в Мухоршибирском районе. В восьмилетнего ребёнка стрелял его 10-летний друг. Ружьё и патроны он взял из сейфа в доме тёти, вскрыв замок ручкой для сковороды.
Всё произошло в селе Подлопатки. По предварительным данным, вечером мальчики пошли кататься на горку.
- Незадолго до происшествия 10-летний друг ребёнка в доме у своего родственника самовольно вскрыл с помощью подручных средств замки металлического сейфа, где хранилось охотничье гладкоствольное оружие «ИЖ-18». Достав из сейфа ружье, зарядил его одним патроном и вышел с ним на улицу, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Во время игры на горке школьник случайно нажал на пусковой крючок ружья и ранил своего друга.
Неподалёку была старшая сестра раненого ребёнка. Она тут же позвала взрослых, которые вызвали скорую помощь.
- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Также будет дана правовая оценка условиям хранения огнестрельного оружия, - отметили в следственном управлении.
Раненый мальчик находится в тяжёлом состоянии, сообщили в минздраве Бурятии. Ребёнок был госпитализирован в Мухоршибирскую центральную больницу с огнестрельным ранением в области правого плечевого сустава и подмышечной области и анемией вследствие кровопотери. Он был доставлен в состоянии травматического шока второй степени.
Затем мальчика эвакуировали санитарной авиацией в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
- В настоящее время ребёнок находится в отделении реанимации в тяжёлом состоянии. Он в сознании. Проводится интенсивная терапия, подготовка к операции по ревизии и обработке раны с участием сосудистого хирурга, - отмечают в минздраве.
В Бурятии один ребёнок подстрелил другого на горке
Происшествия, Фото:
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