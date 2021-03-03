Жителей Бурятии осудили за попытку отобрать автомат росгвардейца

Росгвардейцу пришлось стрелять по нападавшим
В городе Закаменск в Бурятии суд вынес решение по делу о нападении на росгвардейцев в кафе.
Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло ночью в марте 2020 года. Двое росгвардейцев приехали в кафе по сигналу о нарушении общественного порядка пьяным посетителем.
Росгвардейцы задержали пьяного 30-летнего мужчину, но на выручку кинулись трое его друзей, также нетрезвых. Они напали на росгвардейца, повалили его на землю, угрожали расправой и пытались отобрать его автомат.
Сотруднику удалось подняться на ноги. Он сделал предупредительный выстрел в воздух из табельного пистолета. Но этот выстрел не остановил агрессивную компанию. Тогда росгвардейцу пришлось стрелять по нападавшим. Двое из них получили огнестрельные ранения в ноги, после чего были отправлены в больницу.
Нападавшие мужчины признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти.
- Уголовное дело в отношении подсудимых рассмотрено в порядке особого судопроизводства. В судебном заседании мужчины свою вину признали, в содеянном раскаялись, - сообщили в Закаменском районном суде.
Оба отделались условным лишением свободы.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.
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Происшествия, Фото:
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