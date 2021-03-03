Вор залез в дом, когда хозяев не было
В селе Хоринск в полицию с заявлением о краже обратился местный житель. В доме кто-то разбил окно и залез внутрь, когда хозяйка была в отъезде. Вор забрал шуруповёрт, три норковых шапки и кроссовки. Общая сумма ущерба составила 6,5 тысяч рублей.
Эксперт-криминалист на оконной раме обнаружил отпечатки пальцев подозреваемого. По ним была установлена его личность.
Сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего местного жителя. Ранее мужчина судим, состоит под административным надзором. Он нигде не работает.
Украденное изъято.
Возбуждено уголовное дело о краже. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл три норковые шапки
Происшествия, Фото:
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