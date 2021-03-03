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В Иркутске ассенизатор использовал канализацию не по назначению

В Иркутске ассенизатор использовал канализацию не по назначению
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Содержимое выгребных ям сливалось через незаконную врезку в канализационную систему

В Ленинском округе Иркутска ликвидировали незаконную врезку в канализационную систему в районе 1-го Советского переулка. По предварительной версии, один из жителей, оказывающий услуги по откачке выгребных ям, организовал врезку в централизованную канализационную систему рядом со своим домом и систематически использовал её для опустошения ассенизаторских машин.

– Согласно законодательству лица, осуществляющие вывоз жидких коммунальных отходов, должны иметь лицензию на подобную деятельность и утилизировать отходы на очистных сооружениях Иркутска. Однако житель пренебрёг этими требованиями и организовал слив в неположенном месте. По данному факту подготовлено заявление в полицию, правоохранителям предстоит установить виновных в данном правонарушении и принять соответствующее процессуальное решение, – пояснила заместитель начальника отдела экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства администрации города Иркутска Валентина Сафонова.

Отметим, что канализационные сети, в которые сливались отходы, не были рассчитаны на подобный объём стоков, поэтому за последние несколько месяцев на участках ниже врезки возникали засоры и выход сточных вод на рельеф.

– Последняя внештатная ситуация произошла в районе переулка Мичурина 26 февраля. Специалисты МУП «Водоканал» оперативно устранили аварийную ситуацию и провели санацию территории. В ходе обследования сетей и была установлена незаконная врезка, – добавила Валентина Сафонова.

Кроме административного наказания лицу, организовавшему незаконную врезку, выставят счёт за умышленное повреждение имущества – сетей канализации, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск канализация Водоканал
 
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