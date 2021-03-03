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В Бурятии из-за женщины произошло убийство

В Бурятии из-за женщины произошло убийство
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца получил очень мягкое наказание

В январе 2019 года двое пьяных жителей Закаменского района Бурятии поссорились. Причиной ссоры стало то, что один из мужчин оскорбил супругу второго. Муж этой женщины расправился с собутыльником, убив его на месте.

Органы предварительного следствия действия мужчины квалифицировали по статье «Убийство». Однако суд пришёл к выводу, что он совершил убийство при превышении пределов необходимой обороны, и переквалифицировал его действия на соответствующую статью Уголовного кодекса.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

- Частично удовлетворены исковые требования потерпевшей. С осуждённого взысканы материальный ущерб и компенсация морального вреда, - сообщает пресс-служба Закаменского районного суда.

Справка:

Ограничение свободы — вид уголовного наказания, когда осуждённого не изолируют от общества. Ему лишь запрещают выезжать за пределы населённого пункта, покидать место постоянного проживания в определённое время суток или посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Отбывая наказание, осуждённый обязан от одного до четырех раз в месяц являться для регистрации в специализированный орган, который осуществляет над ним надзор.
убийство
 
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