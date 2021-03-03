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В Улан-Удэ ребёнок выстрелил из ружья в 8-летнего друга

В Улан-Удэ ребёнок выстрелил из ружья в 8-летнего друга
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сейф с оружием дети вскрыли ручкой для сковороды

2 марта в Мухоршибирском районе Бурятии восьмилетний мальчик получил огнестрельное ранение. В него выстрелил его 10-летний друг.

Подробности инцидента приводит группа «Мухоршибирь-инфо». По предварительной информации, мальчики играли в гостях у тёти одного из них. В квартире был закрытый сейф с оружием и патронами.

10-летний мальчик во время игр с помощью сковородника (железной ручки для сковороды) вскрыл два замка сейфа. Он взял ружьё 12 калибра и вставил патроны 16 калибра. Мальчик сделал в своего друга два выстрела с осечками, третий оказался уже без осечки

Поскольку патроны были большего калибра, сила выстрела оказалась сниженной.

Ребёнка доставили в местную больницу с огнестрельным ранением правой подмышечной впадины. Сейчас он находится в сознании, гемодинамика в норме

- После консультации с республиканскими специалистами была вызвана реанимационная бригада из Улан-Удэ. Около 22.45 часов 2 марта ребёнка на специализированном автомобиле увезли в медучреждение Улан-Удэ, - отмечает «Мухоршибирь-инфо».

По предварительной информации, хозяину сейфа ничего не грозит, так как он был закрыт, как и положено.
огнестрельное оружие дети
 
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