Сейф с оружием дети вскрыли ручкой для сковороды
2 марта в Мухоршибирском районе Бурятии восьмилетний мальчик получил огнестрельное ранение. В него выстрелил его 10-летний друг.
Подробности инцидента приводит группа «Мухоршибирь-инфо». По предварительной информации, мальчики играли в гостях у тёти одного из них. В квартире был закрытый сейф с оружием и патронами.
10-летний мальчик во время игр с помощью сковородника (железной ручки для сковороды) вскрыл два замка сейфа. Он взял ружьё 12 калибра и вставил патроны 16 калибра. Мальчик сделал в своего друга два выстрела с осечками, третий оказался уже без осечки
Поскольку патроны были большего калибра, сила выстрела оказалась сниженной.
Ребёнка доставили в местную больницу с огнестрельным ранением правой подмышечной впадины. Сейчас он находится в сознании, гемодинамика в норме
- После консультации с республиканскими специалистами была вызвана реанимационная бригада из Улан-Удэ. Около 22.45 часов 2 марта ребёнка на специализированном автомобиле увезли в медучреждение Улан-Удэ, - отмечает «Мухоршибирь-инфо».
По предварительной информации, хозяину сейфа ничего не грозит, так как он был закрыт, как и положено.
В Улан-Удэ ребёнок выстрелил из ружья в 8-летнего друга
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сейф с оружием дети вскрыли ручкой для сковороды
Любители «травки» поймали в Тарбагатае
Подозреваемого задержали через несколько часов
Авария случилась на улице Сахьяновой
Продавец отправил покупателю фальшивые фотографии паспортов
Камера запечатлела момент смертельного наезда
Пожарные отстояли жилой дом
Сейчас на дороге много ям, выбоин и трещин
Хоррор-квест закончился настоящим кошмаром для школьника и его родителей, говорится в сюжете ГТРК «Бурятия»
Наезд произошёл на «зебре»
Пешеход переходила дорогу на запрещённый сигнал светофора
При виде лесников «чёрные лесорубы» бросились наутёк, бросив свои вещи
Оружие было конфисковано
В Тайшете вынесли приговор эксгибиционисту
Спустя несколько дней он выкинул сим-карту и сам начал пользоваться гаджетом