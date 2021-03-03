50-летнего жителя Бурятии задержали с коноплёй

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Любители «травки» поймали в Тарбагатае



В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны на окраине села Тарбагатай задержали 50-летнего местного жителя. У ранее судимого неработающего мужчины был изъят полимерный пакет с коноплёй. Вес изъятого составил более 110 граммов.



Задержанный в отделе полиции пояснил, что коноплю собрал на поле для личного употребления.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

