Любители «травки» поймали в Тарбагатае
В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны на окраине села Тарбагатай задержали 50-летнего местного жителя. У ранее судимого неработающего мужчины был изъят полимерный пакет с коноплёй. Вес изъятого составил более 110 граммов.
Задержанный в отделе полиции пояснил, что коноплю собрал на поле для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
50-летнего жителя Бурятии задержали с коноплёй
Происшествия, Фото:
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