Читинец убил парня на парковке

Подозреваемого задержали через несколько часов



19-летнему жителю Читы предъявлено обвинение в убийстве. По данным следствия, в ночь на 28 февраля в Ингодинском районе Читы молодой человек ударом ножа убил 21-летнего парня.



Инцидент произошёл на парковке возле магазина. Молодые люди поссорились и подрались. В драке обвиняемый своим ножом ударил соперника в грудь. От полученного колото-резаного ранения парень скончался на месте.



Личность убийцы была установлена по отпечаткам пальцев, оставленных на месте преступления. Он был задержан через несколько часов.



Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.



- Следователи провели комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, изъяты и изучаются записи камер наблюдения. Сегодня суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

