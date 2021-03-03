Подозреваемого задержали через несколько часов
19-летнему жителю Читы предъявлено обвинение в убийстве. По данным следствия, в ночь на 28 февраля в Ингодинском районе Читы молодой человек ударом ножа убил 21-летнего парня.
Инцидент произошёл на парковке возле магазина. Молодые люди поссорились и подрались. В драке обвиняемый своим ножом ударил соперника в грудь. От полученного колото-резаного ранения парень скончался на месте.
Личность убийцы была установлена по отпечаткам пальцев, оставленных на месте преступления. Он был задержан через несколько часов.
Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
- Следователи провели комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, изъяты и изучаются записи камер наблюдения. Сегодня суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Читинец убил парня на парковке
Происшествия, Фото:
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