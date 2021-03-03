В Улан-Удэ на перекрёстке столкнулись две «Тойоты»

Авария случилась на улице Сахьяновой
Вчера, 2 марта, в пятом часу вечера на улице Сахьяновой в Улан-Удэ произошло ДТП.
По предварительным данным, пенсионер на автомобиле «Toyota Sienta» на перекрёстке с улицей Солнечная начал манёвр поворота налево. Справа от него по главной дороге двигался автомобиль «Toyota Corolla Fielder», с которым произошло столкновение.
Автомобили получили сильные механические повреждения. По словам очевидца, у пенсионера отсутствует полис ОСАГО.
Как сообщал «Байкал-Daily», тем же вечером на улице Бабушкина под колёсами «Лексуса» погибла 52-летняя женщина. Она перебегала дорогу на красный сигнал светофора
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