Продавец отправил покупателю фальшивые фотографии паспортов
Полицейские города Шелехов выясняют обстоятельства очередного мошенничества, связанного с покупкой автомобиля через интернет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
40-летний житель Шелехова увидел на одном из популярных сайтов в интернете объявление о срочной продаже автомобиля. Он связался с продавцом и начал вести переговоры о покупке.
Назначив встречу для просмотра иномарки, незнакомец попросил шелеховчанина внести залог в 5 тысяч рублей. Затем продавец отправил покупателю фотографию паспорта транспортного средства и личного документа (которые оказались поддельными). Затем последовала просьба о перечислении ещё 20 тысяч рублей. Также мошенник сообщил мужчине, что уже загружает в багажник «Короллы» летнюю резину.
Оставшиеся 100 тысяч рублей покупатель должен был отдать хозяину автомобиля при личной встрече, которая каждый раз откладывалась под любыми предлогами. Во время последнего звонка аферист откровенно признался шелеховчанину, что он обманул покупателя и является мошенником.
После чего номер телефона мошенника был заблокирован, а обманутый покупатель обратился в полицию.
Покупателя автомобиля из Иркутской области обманули мошенники
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожарные отстояли жилой дом
Сейчас на дороге много ям, выбоин и трещин
Камера запечатлела момент смертельного наезда
Хоррор-квест закончился настоящим кошмаром для школьника и его родителей, говорится в сюжете ГТРК «Бурятия»
Наезд произошёл на «зебре»
Пешеход переходила дорогу на запрещённый сигнал светофора
При виде лесников «чёрные лесорубы» бросились наутёк, бросив свои вещи
Оружие было конфисковано
В Тайшете вынесли приговор эксгибиционисту
Спустя несколько дней он выкинул сим-карту и сам начал пользоваться гаджетом
Назначенное ему наказание оставили без изменения
Браконьер вызвал такси, чтобы увезти тушу
Адвокат пытался смягчить назначенное за страшное ДТП наказание
Грабитель попал в колонию
Пострадавшая в перинатальном центре женщина намерена подавать иск в суд