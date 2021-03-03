Покупателя автомобиля из Иркутской области обманули мошенники

Продавец отправил покупателю фальшивые фотографии паспортов



Полицейские города Шелехов выясняют обстоятельства очередного мошенничества, связанного с покупкой автомобиля через интернет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



40-летний житель Шелехова увидел на одном из популярных сайтов в интернете объявление о срочной продаже автомобиля. Он связался с продавцом и начал вести переговоры о покупке.



Назначив встречу для просмотра иномарки, незнакомец попросил шелеховчанина внести залог в 5 тысяч рублей. Затем продавец отправил покупателю фотографию паспорта транспортного средства и личного документа (которые оказались поддельными). Затем последовала просьба о перечислении ещё 20 тысяч рублей. Также мошенник сообщил мужчине, что уже загружает в багажник «Короллы» летнюю резину.



Оставшиеся 100 тысяч рублей покупатель должен был отдать хозяину автомобиля при личной встрече, которая каждый раз откладывалась под любыми предлогами. Во время последнего звонка аферист откровенно признался шелеховчанину, что он обманул покупателя и является мошенником.



После чего номер телефона мошенника был заблокирован, а обманутый покупатель обратился в полицию.

