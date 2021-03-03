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В пригороде Улан-Удэ произошёл пожар из-за горячей золы

В пригороде Улан-Удэ произошёл пожар из-за горячей золы
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожарные отстояли жилой дом

Вчера, 2 марта, в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар. На момент прибытия пожарных горели крыша и стена зимовья, а также забор. Существовала угроза распространения огня на жилой дом, стоящий рядом, всего в двух метрах.

- Открытое горение было ликвидировано за 19 минут. Распространения огня на жилой дом пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


В результате пожара сгорела крыша и повреждена наружная стена зимовья, уничтожены также четыре метра забора.

Причиной произошедшего, предположительно, стала горячая зола, высыпанная вблизи зимовья и забора. Из-за горячей золы они и загорелись.







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