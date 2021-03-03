Сейчас на дороге много ям, выбоин и трещин
В этом году в Улан-Удэ состоится ремонт дороги протяжённостью около 1 км по бульвару Карла Маркса, сообщили в пресс-службе администрации города.
Дорога располагается в густонаселённом жилом районе и обеспечивает подъездной путь к городской поликлинике №2, средней школе №35, Русскому драматическому театру им. Бестужева. Также здесь ходит общественный транспорт.
На данный момент на дороге имеется большое количество ям, выбоин и трещин в асфальте. В ходе ремонта дорожники уберут старое асфальтобетонное покрытие, выровняют дорогу и полностью заменят дорожные бортовые камни. Будут установлены предупреждающие знаки, нанесены дорожные разметки, состоится ремонт тротуара из плитки.
- Контракт на строительство этой дороги заключен. Подрядчик приступит к работам при наступлении благоприятных погодных условий. Срок завершения работ до 1 сентября 2021 года, - рассказал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.
Проводить работу будет подрядная организация ООО «СК Олимп». Всего на ремонт дороги выделено около 4,1 млн рублей.
В Улан-Удэ бульвар Карла Маркса отремонтируют за 4 млн
Происшествия, Фото:
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