В Улан-Удэ бульвар Карла Маркса отремонтируют за 4 млн

Сейчас на дороге много ям, выбоин и трещин



В этом году в Улан-Удэ состоится ремонт дороги протяжённостью около 1 км по бульвару Карла Маркса, сообщили в пресс-службе администрации города.



Дорога располагается в густонаселённом жилом районе и обеспечивает подъездной путь к городской поликлинике №2, средней школе №35, Русскому драматическому театру им. Бестужева. Также здесь ходит общественный транспорт.



На данный момент на дороге имеется большое количество ям, выбоин и трещин в асфальте. В ходе ремонта дорожники уберут старое асфальтобетонное покрытие, выровняют дорогу и полностью заменят дорожные бортовые камни. Будут установлены предупреждающие знаки, нанесены дорожные разметки, состоится ремонт тротуара из плитки.



- Контракт на строительство этой дороги заключен. Подрядчик приступит к работам при наступлении благоприятных погодных условий. Срок завершения работ до 1 сентября 2021 года, - рассказал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.



Проводить работу будет подрядная организация ООО «СК Олимп». Всего на ремонт дороги выделено около 4,1 млн рублей.

