В Улан-Удэ школьник травмировался на хоррор-квесте

Хоррор-квест закончился настоящим кошмаром для школьника и его родителей, говорится в сюжете ГТРК «Бурятия»



17-летний школьник в Улан-Удэ пострадал на хоррор-квесте, получив рваную рану голову. Теперь ему предстоит длительное лечение, сообщает ГТРК «Бурятия».



По словам мамы пострадавшего подростка, сын и его одежда была в крови. Родители сами увезли подростка в больницу, приехав к месту хоррор-квеста быстрее «скорой». Пострадавший получил рваную рану на голове длиной 13 сантиметров, ему наложили 10 швов, а теперь его ждут постоянные перевязки.



Генеральный директор «Пандора. Квест» Роман Арбутовский в сюжете ГТРК «Бурятия», в свою очередь, пояснил, что на их квестах предпринимаются «все меры, чтобы не допустить травмоопасности». «Но мы не можем весь квест укутать поролоном. Во-вторых, мы не можем предугадать как поведут себя люди в экстренной ситуации», - добавил Арбутовский.



Проверку по данному поводу проведёт полиция, родители в день инцидента написали заявление, отмечает ГТРК «Бурятия».

