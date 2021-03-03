Хоррор-квест закончился настоящим кошмаром для школьника и его родителей, говорится в сюжете ГТРК «Бурятия»
17-летний школьник в Улан-Удэ пострадал на хоррор-квесте, получив рваную рану голову. Теперь ему предстоит длительное лечение, сообщает ГТРК «Бурятия».
По словам мамы пострадавшего подростка, сын и его одежда была в крови. Родители сами увезли подростка в больницу, приехав к месту хоррор-квеста быстрее «скорой». Пострадавший получил рваную рану на голове длиной 13 сантиметров, ему наложили 10 швов, а теперь его ждут постоянные перевязки.
Генеральный директор «Пандора. Квест» Роман Арбутовский в сюжете ГТРК «Бурятия», в свою очередь, пояснил, что на их квестах предпринимаются «все меры, чтобы не допустить травмоопасности». «Но мы не можем весь квест укутать поролоном. Во-вторых, мы не можем предугадать как поведут себя люди в экстренной ситуации», - добавил Арбутовский.
Проверку по данному поводу проведёт полиция, родители в день инцидента написали заявление, отмечает ГТРК «Бурятия».
В Улан-Удэ школьник травмировался на хоррор-квесте
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Хоррор-квест закончился настоящим кошмаром для школьника и его родителей, говорится в сюжете ГТРК «Бурятия»
Наезд произошёл на «зебре»
Пешеход переходила дорогу на запрещённый сигнал светофора
При виде лесников «чёрные лесорубы» бросились наутёк, бросив свои вещи
Оружие было конфисковано
В Тайшете вынесли приговор эксгибиционисту
Спустя несколько дней он выкинул сим-карту и сам начал пользоваться гаджетом
Назначенное ему наказание оставили без изменения
Браконьер вызвал такси, чтобы увезти тушу
Адвокат пытался смягчить назначенное за страшное ДТП наказание
Грабитель попал в колонию
Пострадавшая в перинатальном центре женщина намерена подавать иск в суд
ДТП произошло в центре города
Это касается строений на пониженных участках местности
Статистику раскрыла детский омбудсмен Бурятии