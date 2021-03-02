В Бурятии сбежавший «чёрный лесоруб» сам пришёл в полицию

28 февраля в отдел МВД России по Заиграевскому району Бурятии поступило заявление от лесничих о незаконной рубке. Рубку обнаружили в Хандагатайском лесничестве, в 10 километрах от села Нарын, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудники лесхоза рассказали, что «чёрные лесорубы», услышав звук подъезжающих машин, бросились врассыпную. При этом на участке они оставили два гружённых сосной и лиственницей грузовика, а также бензопилу и верхнюю одежду.
Прибывшая следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Технику и личные вещи молодых людей полицейские изъяли.
Уже на следующий день 21-летний местный житель, сбежавший от лесников, пришёл в полицию с повинной.
Он пояснил, что вырубил деревья, не имея соответствующих разрешительных документов. Также взял вину на себя. Молодой человек заявил, что его знакомые помогали с погрузкой деревьев, не зная, что они вырублены незаконно. Вопрос, почему тогда все разбежались при виде лесников, остался открытым.
Всего было спилено 14 кубометров деревьев. Ущерб, причинённый лесному фонду, оценен на сумму около 300 тысяч рублей.
Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался, постоянного источника дохода не имеет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса «Незаконная рубка лесных насаждений».