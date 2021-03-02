В Бурятии сбежавший «чёрный лесоруб» сам пришёл в полицию

Сотрудники лесхоза рассказали, что «чёрные лесорубы», услышав звук подъезжающих машин, бросились врассыпную. При этом на участке они оставили два гружённых сосной и лиственницей грузовика, а также бензопилу и верхнюю одежду.





Он пояснил, что вырубил деревья, не имея соответствующих разрешительных документов. Также взял вину на себя. Молодой человек заявил, что его знакомые помогали с погрузкой деревьев, не зная, что они вырублены незаконно. Вопрос, почему тогда все разбежались при виде лесников, остался открытым.













28 февраля в отдел МВД России по Заиграевскому району Бурятии поступило заявление от лесничих о незаконной рубке. Рубку обнаружили в Хандагатайском лесничестве, в 10 километрах от села Нарын, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Прибывшая следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Технику и личные вещи молодых людей полицейские изъяли.Уже на следующий день 21-летний местный житель, сбежавший от лесников, пришёл в полицию с повинной.Всего было спилено 14 кубометров деревьев. Ущерб, причинённый лесному фонду, оценен на сумму около 300 тысяч рублей.Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался, постоянного источника дохода не имеет.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса «Незаконная рубка лесных насаждений».