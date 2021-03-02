Жителю Иркутской области, оголявшемуся перед детьми, дали 15 лет

В Тайшете вынесли приговор эксгибиционисту



36-летнего жителя города Тайшет отправили за решётку за эксгибиционизм перед детьми. Мужчина признан виновным по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В 2017-2018 годах мужчина несколько раз демонстрировал не знакомым ему детям свои половые органы. Следователи пришли к выводу, что он это делал с целью удовлетворения сексуальных потребностей.



Мужчина был задержан сотрудниками полиции в декабре 2018 года, сразу после того, как правоохранительным органам стало известно об этих фактах.



Эксгибиционист характеризуется положительно, ранее не судим, имеет двух малолетних детей.



Приговором суда ему назначено 15 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.





