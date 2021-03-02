Забайкалец убил редкое животное – монгольского дзерена

Выяснилось, что в нескольких километрах от села Акша мужчина убил монгольского дзерена (зобатую антилопу), охота на которого запрещена. Разделав тушу животного, он вызвал такси, на котором отправился домой.





В Акшинском районе Забайкальского края полицейские задержали браконьера, убившего монгольского дзерена, занесённого в Красную книгу России.На подъезде в село Акша на региональной автодороге инспекторы ДПС остановили для проверки автомашину Toyota. У 32-летнего пассажира обнаружили рюкзак с разделанной тушей животного и охотничье ружье. Мужчина был доставлен в отдел полиции.Ущерб от незаконных действий браконьера оценён более чем 200 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». За подобное преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа в размере до 500 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.