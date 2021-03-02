Забайкалец убил редкое животное – монгольского дзерена

В Акшинском районе Забайкальского края полицейские задержали браконьера, убившего монгольского дзерена, занесённого в Красную книгу России.
На подъезде в село Акша на региональной автодороге инспекторы ДПС остановили для проверки автомашину Toyota. У 32-летнего пассажира обнаружили рюкзак с разделанной тушей животного и охотничье ружье. Мужчина был доставлен в отдел полиции.
Выяснилось, что в нескольких километрах от села Акша мужчина убил монгольского дзерена (зобатую антилопу), охота на которого запрещена. Разделав тушу животного, он вызвал такси, на котором отправился домой.
Ущерб от незаконных действий браконьера оценён более чем 200 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». За подобное преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа в размере до 500 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.