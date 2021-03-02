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Экс-пристав, лишивший улан-удэнку ноги, не смог обжаловать приговор

Экс-пристав, лишивший улан-удэнку ноги, не смог обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Адвокат пытался смягчить назначенное за страшное ДТП наказание

В Улан-Удэ бывшему судебному приставу, сбившему двух женщин и лишившему одну из них ноги, не удалось обжаловать приговор суда. Виновник аварии пытался смягчить себе наказание и уменьшить компенсацию, которую должен выплатить.

Сегодня, 2 марта, Верховный суд Бурятии проверил законность приговора Железнодорожного районного суда Улан-Удэ по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела службы судебных приставов.

- Доводы апелляционной жалобы адвоката в интересах осуждённого о смягчении назначенного наказания и снижении суммы взысканного морального вреда судом апелляционной инстанции расценены как необоснованные и оставлены без удовлетворения, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Страшное ДТП произошло ночью 8 февраля 2020 года. Водитель «Лексуса» сбил двух женщин во дворе жилого дома по Октябрьская, одной из пострадавших пришлось ампутировать ногу. В момент аварии водитель был пьян: об этом свидетельствует результат медицинского освидетельствования - 0.66 мг/л. Очевидцы происшествия опубликовали видео в паблике uu_news. Они рассказывали, что «водитель был невменяемый, угрожал свидетелям расправой, а также сотрудникам ГАИ и следователю Следственного комитета».

Позже стало известно, что иномаркой высокопоставленный пристав, начальник одного из отделов УФССП.

Приговором Железнодорожного райсуда экс-пристав признан виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». С учётом смягчающих обстоятельств ему назначено три года лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на 2 года 6 месяцев.


суд ДТП судебные приставы
 
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