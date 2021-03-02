 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 марта

01 марта

Популярное

В Иркутской области пьяный грабитель ударил охранника магазина

В Иркутской области пьяный грабитель ударил охранника магазина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Грабитель попал в колонию

Житель города Шелехов осуждён за покушение на грабёж.

Молодой человек пытался украсть из магазина две бутылки коньяка и мясную продукцию. Ему хотелось продолжить распитие спиртного в компании приятелей, но денег уже не было. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он не подумал, что в магазине имеются камеры видеонаблюдения. Незаметно, как ему казалось, покупатель положил украденное в карман куртки, затем проследовал на выход. Там его уже ждал охранник, который потребовал вернуть похищенный товар.

Однако, не желая ничего возвращать, молодой человек ударил охранника локтем по лицу.

Кассир, увидев в кармане куртки грабителя бутылку коньяка, успела её вытащить, после чего парень убежал.

- Подсудимый признал свою вину в содеянном полностью, раскаялся, активно способствовал расследованию преступления, что признано судом обстоятельствами, смягчающими наказание. Отягчающим наказание обстоятельством явилось совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба Шелеховского городского суда.

Суд назначил виновному лишение свободы сроком в 3 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.


грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Экс-пристав, лишивший улан-удэнку ноги, не смог обжаловать приговор
Экс-пристав, лишивший улан-удэнку ноги, не смог обжаловать приговор
Происшествия, 02.03.2021
Адвокат пытался смягчить назначенное за страшное ДТП наказание
Для улан-удэнки кесарево сечение обернулось ожогами
Для улан-удэнки кесарево сечение обернулось ожогами
Происшествия, 02.03.2021
Пострадавшая в перинатальном центре женщина намерена подавать иск в суд
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в дом
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в дом
Происшествия, 02.03.2021
ДТП произошло в центре города
В Бурятии существует риск подтопления жилых домов
В Бурятии существует риск подтопления жилых домов
Происшествия, 02.03.2021
Это касается строений на пониженных участках местности
В Бурятии подростки стали чаще совершать тяжкие преступления
В Бурятии подростки стали чаще совершать тяжкие преступления
Происшествия, 02.03.2021
Статистику раскрыла детский омбудсмен Бурятии
Житель Бурятии отправился в колонию за пьяную езду
Житель Бурятии отправился в колонию за пьяную езду
Происшествия, 02.03.2021
Осуждённый мужчина просил выпустить его на волю
В Улан-Удэ пропала 88-летняя пенсионерка
В Улан-Удэ пропала 88-летняя пенсионерка
Происшествия, 02.03.2021
Пожилая женщина ушла из дома по улице Сахьяновой
В Улан-Удэ маршрутчик снёс забор
В Улан-Удэ маршрутчик снёс забор
Происшествия, 02.03.2021
ДТП произошло сегодня утром
Селу в Бурятии грозит подтопление
Селу в Бурятии грозит подтопление
Происшествия, 02.03.2021
Уже пропилено 650 метров льда
В Иркутске изъяли три килограмма «синтетики»
Происшествия, 02.03.2021
Наркотики сбывали два 22-летних парня
В Бурятии на парня, взорвавшего дом, возбудили 38 уголовных дел
В Бурятии на парня, взорвавшего дом, возбудили 38 уголовных дел
Происшествия, 02.03.2021
Преступника, взорвавшего дом, поймали благодаря очевидцу
Улан-удэнка пыталась обжаловать приговор за повреждённую почку
Улан-удэнка пыталась обжаловать приговор за повреждённую почку
Происшествия, 02.03.2021
Женщина пыталась доказать суду, что преступление она совершила не нарочно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^