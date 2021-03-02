В Иркутской области пьяный грабитель ударил охранника магазина

Грабитель попал в колонию



Житель города Шелехов осуждён за покушение на грабёж.



Молодой человек пытался украсть из магазина две бутылки коньяка и мясную продукцию. Ему хотелось продолжить распитие спиртного в компании приятелей, но денег уже не было. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он не подумал, что в магазине имеются камеры видеонаблюдения. Незаметно, как ему казалось, покупатель положил украденное в карман куртки, затем проследовал на выход. Там его уже ждал охранник, который потребовал вернуть похищенный товар.



Однако, не желая ничего возвращать, молодой человек ударил охранника локтем по лицу.



Кассир, увидев в кармане куртки грабителя бутылку коньяка, успела её вытащить, после чего парень убежал.



- Подсудимый признал свою вину в содеянном полностью, раскаялся, активно способствовал расследованию преступления, что признано судом обстоятельствами, смягчающими наказание. Отягчающим наказание обстоятельством явилось совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба Шелеховского городского суда.



Суд назначил виновному лишение свободы сроком в 3 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.





