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В Бурятии существует риск подтопления жилых домов

В Бурятии существует риск подтопления жилых домов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Это касается строений на пониженных участках местности

Сохраняются риски подтоплений пониженных участков местности, жилых домов и объектов инфраструктуры в результате образования наледей в Бурятии. Об этом стало известно из предварительной модели весеннего половодья, представленной учёными Всероссийского научно-исследовательского института ГОЧС МЧС России.

- В результате воздействий комплекса неблагоприятных метеоявлений ученые прогнозируют возникновение ЧС и происшествий, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения в Дальневосточном федеральном округе — Камчатском и Забайкальском краях, Сахалинской и Магаданской областях, Чукотском автономном округе и на большей территории Приволжского федерального округа. Источники ЧС – сильный снег, мокрый снег, сильный ветер, гололедица, метели. Специалисты рекомендуют территориальным органам повседневного управления РСЧС уточнить планы реагирования и ликвидации ЧС, - говорится на сайте института.

Сохраняются риски подтоплений пониженных участков местности, жилых домов и объектов инфраструктуры в результате образования наледей в республиках Тыва и Бурятия.

- Оценивая предварительную модель весеннего половодья на Дальнем Востоке, — уточнил замначальника института Владимир Мошков, — можно предположить, что его прохождение будет отклоняться от параметров аналогичных периодов прошлых лет в худшую сторону, так как снегозапасы в Приморском крае и Республике Саха (Якутия) приблизительно на 30% больше среднемноголетних значений, а водность снежного покрова составляет около 60%.

Ученые также отмечают, что из-за аномальных морозов этой зимой на Дальнем Востоке реки замерзли на пике своей водности, что привело к значительному увеличению толщины льда. Негативно повлияют и повышенные снегозапасы на сопредельных территориях Китая.
подтопление
 
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