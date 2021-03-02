В Бурятии подростки стали чаще совершать тяжкие преступления

Статистику раскрыла детский омбудсмен Бурятии



Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина на своей странице в Facebook рассказала о преступности среди подростков.



- По итогам 2020 года на территории Республики Бурятия зарегистрировано сокращение на 2,1% (с 660 до 646) количества преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии, - сообщила детский омбудсмен.



Наиболее значительный рост отмечается на территории Улан-Удэ, Баргузинского, Курумканского, Мухоршибирского и Северо-Байкальского районов.



Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых подростками, возросло на 10,3% (со 195 до 215).



- Наблюдается сокращение количества убийств на 50% (с 4 до 2), краж на 5% (с 419 до 398), изнасилований на 25% (с 4 до 3). Количество разбоев осталось на уровне прошлого года (4 и 4 соответственно). В 2020 году на 18,2% сократилось количество преступлений, совершённых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения (с 55 до 45). Однако, факты реализации алкоголя несовершеннолетним не единичны, - уточняет уполномоченный.



За 2020 год в республике пресечено 220 (в 2019-м было 229) правонарушений, связанных с реализацией алкоголя подросткам.



- По фактам неоднократной розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции возбуждено 14 (12) уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним). В территориальные органы внутренних дел за совершение административных правонарушений доставлено 339 несовершеннолетних, в том числе 77 за правонарушения, связанные с употреблением алкогольных и спиртных напитков, - продолжила Наталья Ганькина.



К административной ответственности за употребление спиртных напитков и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения привлечено 178 несовершеннолетних. На родителей детей, не достигших возраста административной ответственности, составлено 190 протоколов.



- Факты совершения подростками преступлений в состоянии алкогольного опьянения продолжают иметь место и в текущем году. Только за последние два дня января 2021 года в республике несовершеннолетними было совершено два особо тяжких преступления (разбойное нападение на известного журналиста в Улан-Удэ и убийство в Кижингинском районе). По предварительной информации, подростки в момент совершения преступлений, находились в состоянии алкогольного опьянения, - также сообщает детский омбудсмен Бурятии.



По этим преступлениям она обратилась в МВД по республике с просьбой провести проверку по установлению причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними особо тяжких преступлений.



По результатам проверки полицейских за вовлечение в употребление алкогольной продукции 17-летнего подростка в отношении взрослого лица составлен протокол об административном правонарушении. Виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа - 2 тысячи рублей.



Законных представителей подростков, совершивших разбойное нападение на журналиста в Улан -Удэ, привлекли к административной ответственности.

