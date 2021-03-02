Попытка взятки зафиксирована в поезде
В Братске в суд направлено уголовное дело по факту дачи сотруднику полиции взятки. Перед судом предстанет житель Абакана, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В январе 2021 года обвиняемый в пассажирском поезде «Тайшет-Нерюнгри» распивал алкоголь. Чтобы на него не составляли протокол, мужчина попытался вручить сотруднику транспортной полиции взятку. Он предложил две тысячи рублей. Полицейский от взятки отказался.
В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Уголовное дело направлено в мировой суд Падунского района Братска.
Жителя Абакана будут судить в Братске за взятку полицейскому
Происшествия, Фото:
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