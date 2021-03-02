Для улан-удэнки кесарево сечение обернулось ожогами

К счастью, сынишка родился здоровым.







- Ребёнка на руки беру, но ненадолго. Боли сильные. Спать тяжело, - рассказывает Екатерина.













Дело дойдёт до суда

Сейчас Екатерина консультируется с юристами и планируют подавать иск в суд.



30-летняя улан-удэнка Екатерина 8 февраля стала мамой. Однако радостное и долгожданное событие обернулось ЧП – в городском перинатальном центре женщина получила ожоги 1, 2 и 3 степени, поражено шесть процентов тела. Что именно произошло, Екатерина до сих пор точно не знает.Женщине потребовалась операция кесарево сечения: у малыша обнаружили двойное обвитие пуповиной, в этой связи необходимо было экстренное хирургическое вмешательство. Перед операцией Екатерине поставили наркоз, тело обработали спиртом, подготовив его к операции.- Делали заземление, это, видимо, стандартная процедура перед операцией кесарево сечения, под левую ногу положили электрод, обработали спиртом. Как говорят врачи, это из-за паров спирта. Они обработали спиртом грудь, ноги, живот, накрыли пелёнкой, и произошло короткое замыкание от этого электрода из-за концентрации паров спирта, - рассказала «Байкал-Daily» Екатерина.Сама роженица не поняла, что происходит. Ассистенты почувствовали дым и сдёрнули пелёнку, они увидели, что у женщины образовались ожоги.- После операции, перед тем, как перевести в палату, начали поднимать с операционного стола, ассистенты увидели сбоку белую кожу, потом она стала волдырями, стало понятно, что это ожоги, - вспоминает Екатерина.Боль Екатерина почувствовала после того, когда отошла анестезия. Поражённым оказались левая нога, бок и грудь.- Я сначала подумала, что это разряд тока прошёл по мне. Думала, может что-то с оборудованием. Оборудование проверили, сказали, что оно исправно. Врачи сказали, что это короткое замыкание электродов произошло из-за того, что под пелёнкой из-за концентрации паров спирта произошли термические ожоги. По заключению комбустиолога (специалиста по ожогам), у меня ожоги 1, 2, 3 степени, - рассказала Екатерина.В роддоме ей каждый день делали перевязки. 16 февраля маму с ребёнком выписали домой. После этого Екатерина в сопровождении мужа ещё раз приезжала на такси в медучреждение на перевязку.Помимо послеоперационных болей, Екатерина испытывает сильные боли от ожогов. Ей тяжело самостоятельно подниматься, ухаживать за ребёнком, заниматься домашними делами. Ей во всём помогают мама и муж.Историю улан-удэнки опубликовали в республиканских СМИ. После этого, рассказала Екатерина, в пятницу медики уже сами приехали к молодой маме домой. Они сделали перевязку и привезли ребёнку детское питание.Кроме извинений, врачи хотели договориться с пострадавшей роженицей и поинтересовались о сумме компенсации.- Мы сказали – миллион. Они сказали, что «мы бюджетная организация, такими деньгами не располагаем». Тогда я сказала, что вопрос будет решаться в судебном порядке – сколько суд присудит, пускай это будет 50 тысяч, пускай это будут копейки, но это будет по суду, - рассказала улан-удэнка.Произошедшее «Байкал-Daily» прокомментировали в министерстве здравоохранения Бурятии. В минздраве пояснили, что перед началом операции кесарево сечения была проведена обработка передней брюшной стенки и ног спиртовым раствором антисептика. Во время операции возникла необходимость проведения электрокоагуляции обильно кровоточащих сосудов подкожно-жировой клетчатки.- Принцип работы электрокоагулятора заключается в выработки искры, которая и вызвала воспламенения паров спирта, скопившихся под укрывным материалом. Произошло термическое поражение участков кожи, обработанных спиртовым раствором, при этом наружного пламени не было. По результатам осмотра комбустиолога (специалист по ожогам) диагностированы ожоги 1-2 степени, - сообщили в министерстве.По данному факту было проведено служебное расследование. Установлено, что аппарат электрохирургический высокочастотный Dixion Altafor был исправен (последнее техническое обслуживание проведено 25 ноября 2020 года, периодичность технического обслуживания один раз в квартал).- Перед проведением операции выполнены все стандартные операционные процедуры, касающиеся подготовки и проведения операции кесарево сечения, в частности проверка электрокоагулятора на исправность. Комиссия, проводившая расследование, пришла к выводу о том, что данный случай является непредвиденным, - сообщили в минздраве.В городском перинатальном центре Улан-Удэ ежегодно проводится до 2000 операции кесарево сечения. За всю практику этот случай является единственным. «К сожалению, подобные случаи зафиксированы как в зарубежной, так и в отечественной медицине при проведении хирургических операций, - отмечают в минздраве.Городской перинатальный центр Улан-Удэ обещал продолжать оказывать помощь в лечении и восстановлении пациентки.