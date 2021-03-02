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В Иркутске изъяли три килограмма «синтетики»

Происшествия, 
Наркотики сбывали два 22-летних парня

В Иркутске оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков при содействии спецподразделения «Гром» задержали двух подозреваемых в сбыте синтетических наркотических средств. Задержанные – молодые иркутяне, каждому по 22 года, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

По версии следствия, парни через интернет-магазин занимались распространением «синтетики» в Иркутске. Желающие приобрести наркотики оплачивали их посредством электронных платежей, затем получали координаты тайников-закладок. Там изъяли свыше 55 грамм наркотиков синтетической группы.

В ходе обысков, проведённых в местах проживания молодых людей, изъяли свыше 40 полимерных пакетов с порошкообразным веществом белого цвета общим весом около 3 килограмм. В настоящее время вещества направлены на экспертизу.

Кроме того, изъяты упаковочный материал, весы, сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты и дорогостоящий автомобиль.

Возбуждено уголовное дело. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.
наркотики
 
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