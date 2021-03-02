Женщина пыталась доказать суду, что преступление она совершила не нарочно
Приговором суда жительница Улан-Удэ признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью. Она ударила ножом свою знакомую. Единственный удар ножом пришёлся в правую почку, которая оказалась повреждена.
Суд первой инстанции женщине назначил два года колонии общего режима.
Осуждённая пожала апелляционную жалобу, желая обжаловать приговор. При этом она заявила, что ножевое ранение своей знакомой причинила якобы неумышленно.
- Апелляционная инстанция приговор суда признала законным и обоснованным. Назначенное осуждённой наказание, с учётом характера и степени общественной опасности преступления, является справедливым, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Приговор Октябрьского районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба осуждённой - без удовлетворения.
Улан-удэнка пыталась обжаловать приговор за повреждённую почку
Происшествия, Фото:
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