Незаконно охотился житель села Шибертуй
Судебные приставы в Бичурском районе взыскали с жителя села Шибертуй 100 тысяч рублей за ущерб, причинённый в результате незаконной охоты, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии. Мужчина незаконно убил косулю.
Браконьера поймали, а по иску Бурприроднадзора суд постановил взыскать с него сумму причинённого ущерба.
Согласно законодательству, ущерб исчисляется в соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба животному миру, а при их отсутствии – по фактическим затратам на компенсацию ущерба, нанесённого объектам животного мира и среде их обитания, с учётом понесённых убытков, в том числе упущенной выгоды.
Судебный пристав взыскал задолженность, наложив взыскание на заработную плату должника.
На сегодняшний день 100 тысяч рублей перечислены в доход государства. Кроме того, за несвоевременное исполнение судебного решения должнику предстоит выплатить сумму исполнительского сбора – свыше 3 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях обессиленная косуля на Байкале пришла к людям за помощью.
В Бурятии поймали и оштрафовали убийцу косули
Происшествия, Фото:
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