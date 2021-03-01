Карту её владелец потерял у входа в магазин
В полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратился местный житель с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что с его банковской карты списаны около семи тысяч рублей. Карту он потерял двумя днями ранее, когда возвращался из торговой точки домой.
Полицейские, изучив сведения о списании денег, установили, что вор совершал покупки в разных магазинах города. Вскоре был задержан 28-летний неработающий местный житель. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.
Как пояснил задержанный, карту он нашел на улице возле входа в торговую точку. За покупки в магазинах он расплачивался найденной картой бесконтактным способом. Всего совершил 25 покупок.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полиция напоминает: при утере банковской карты проверьте баланс и переведите деньги на другой счет. Затем незамедлительно заблокируйте утерянное платежное средство. Это можно сделать по телефону горячей линии кредитной организации, в мобильном приложении или при личном визите в любой офис банка.
Улан-удэнец сделал 25 покупок по найденной карте
Происшествия, Фото:
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