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Улан-удэнец сделал 25 покупок по найденной карте

Улан-удэнец сделал 25 покупок по найденной карте
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Карту её владелец потерял у входа в магазин

В полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратился местный житель с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что с его банковской карты списаны около семи тысяч рублей. Карту он потерял двумя днями ранее, когда возвращался из торговой точки домой.

Полицейские, изучив сведения о списании денег, установили, что вор совершал покупки в разных магазинах города. Вскоре был задержан 28-летний неработающий местный житель. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

Как пояснил задержанный, карту он нашел на улице возле входа в торговую точку. За покупки в магазинах он расплачивался найденной картой бесконтактным способом. Всего совершил 25 покупок.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полиция напоминает: при утере банковской карты проверьте баланс и переведите деньги на другой счет. Затем незамедлительно заблокируйте утерянное платежное средство. Это можно сделать по телефону горячей линии кредитной организации, в мобильном приложении или при личном визите в любой офис банка.
кража
 
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