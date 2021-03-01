Улан-удэнец сделал 25 покупок по найденной карте

Карту её владелец потерял у входа в магазин



В полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратился местный житель с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что с его банковской карты списаны около семи тысяч рублей. Карту он потерял двумя днями ранее, когда возвращался из торговой точки домой.



Полицейские, изучив сведения о списании денег, установили, что вор совершал покупки в разных магазинах города. Вскоре был задержан 28-летний неработающий местный житель. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.



Как пояснил задержанный, карту он нашел на улице возле входа в торговую точку. За покупки в магазинах он расплачивался найденной картой бесконтактным способом. Всего совершил 25 покупок.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полиция напоминает: при утере банковской карты проверьте баланс и переведите деньги на другой счет. Затем незамедлительно заблокируйте утерянное платежное средство. Это можно сделать по телефону горячей линии кредитной организации, в мобильном приложении или при личном визите в любой офис банка.

