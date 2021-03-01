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В Улан-Удэ покупатель прихватил чужой телефон

В Улан-Удэ покупатель прихватил чужой телефон
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Полиция разыскивает подозреваемого в краже сотового телефона

14 января в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение о краже сотового телефона. Женщина рассказала полицейским, что в магазине по улице Антонова она оставила гаджет на прилавке, когда расплачивалась за покупки.

Сотрудники полиции по подозрению в краже сотового телефона разыскивают мужчину европейской внешности, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост около 180 см. Был одет в чёрную куртку, серые брюки.


видео - министерство внутренних дел республики 

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8-996-935-58-43, 8-999-480-12-87 или 102 (112).


По информации МВД по Бурятии 
кража
 
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