В Забайкалье из бензовоза вылилось более 3 тонн топлива

Водитель попал в больницу



1 марта в 2 километрах от села Калга Забайкальского края опрокинулся бензовоз, принадлежащий старательской артели. Бензовоз вёз семь тонн дизельного топлива. В результате аварии разлилось 3,5 тонн о топлива.



Травмированный водитель бензовоза госпитализирован в центральную районную больницу в Калге.



Для устранения последствий ЧП привлечено 10 человек и две единицы инженерной техники (кран, фронтальный погрузчик) от старательской артели. Администрация Каларского района выделила реагент, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.







