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В Забайкалье из бензовоза вылилось более 3 тонн топлива

В Забайкалье из бензовоза вылилось более 3 тонн топлива
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель попал в больницу

1 марта в 2 километрах от села Калга Забайкальского края опрокинулся бензовоз, принадлежащий старательской артели. Бензовоз вёз семь тонн дизельного топлива. В результате аварии разлилось 3,5 тонн о топлива.

Травмированный водитель бензовоза госпитализирован в центральную районную больницу в Калге.

Для устранения последствий ЧП привлечено 10 человек и две единицы инженерной техники (кран, фронтальный погрузчик) от старательской артели. Администрация Каларского района выделила реагент, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



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