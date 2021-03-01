Водитель попал в больницу
1 марта в 2 километрах от села Калга Забайкальского края опрокинулся бензовоз, принадлежащий старательской артели. Бензовоз вёз семь тонн дизельного топлива. В результате аварии разлилось 3,5 тонн о топлива.
Травмированный водитель бензовоза госпитализирован в центральную районную больницу в Калге.
Для устранения последствий ЧП привлечено 10 человек и две единицы инженерной техники (кран, фронтальный погрузчик) от старательской артели. Администрация Каларского района выделила реагент, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
В Забайкалье из бензовоза вылилось более 3 тонн топлива
Происшествия, Фото:
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