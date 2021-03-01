 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 марта

28 февраля

Популярное

В Бурятии мужчину из федерального розыска поймали с наркотиками

В Бурятии мужчину из федерального розыска поймали с наркотиками
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обо всех преступлениях задержанного стало известно при выяснении личности

В Кабанском районе полицейские поймали 33-летнего мужчину, который совершил несколько краж в январе прошлого года, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

1 января 2020 года мужчина разбил стекло и залез в жилой дом. Там он украл ювелирные изделия, норковую шубу и барсетку с документами. Сумма ущерба составила 189 тысяч рублей. Хозяева, вернувшись под утро домой, обнаружили пропажу и вызвали полицию.

Эксперт-криминалист обнаружил отпечатки пальцев возможного вора. По ним полицейские сумели установить личность подозреваемого.

Вечером 21 января этого же года в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля на АЗС возле станции Танхой.

Хозяин машины рассказал, что он работает таксистом. Получив от диспетчера заявку до Улан-Удэ, водитель забрал мужчину с указанного адреса. Однако, пока он рассчитывался за топливо на АЗС, пассажир угнал машину. Мужчина вызвал полицию.

Полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения на АЗС и установили личность подозреваемого. Автомобиль вскоре был найден неподалеку от места преступления в кювете в направлении Иркутской области. Угонщика объявили в федеральный розыск.

9 февраля 2021 года сотрудники наркоконтроля Кабанского района задержали мужчину по подозрению в употреблении наркотиков. Во время досмотра у него было найдено гашишное масло весом более пяти граммов.

При выяснении личности задержанного выяснилось, что мужчина объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении нескольких преступлений.

Всё это время он находился в Иркутской области, где и сбыл украденные вещи.

Мужчина ранее судим за имущественные и наркопреступления.

Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Задержанный взят под арест.
наркотики федеральный розыск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии мужчину из федерального розыска поймали с наркотиками
В Бурятии мужчину из федерального розыска поймали с наркотиками
Происшествия, 01.03.2021
Обо всех преступлениях задержанного стало известно при выяснении личности
В Забайкалье осудили мужчину, выстрелившего в школьницу
В Забайкалье осудили мужчину, выстрелившего в школьницу
Происшествия, 01.03.2021
Суд вынес приговор по уголовному делу о разбойном нападении на школьницу
Житель Бурятии подложил подушку под убитую им сожительницу
Житель Бурятии подложил подушку под убитую им сожительницу
Происшествия, 01.03.2021
Убийство произошло по соседству с домом полицейского
В Бурятии сгорел жилой дом с гаражом
В Бурятии сгорел жилой дом с гаражом
Происшествия, 01.03.2021
Ночной пожар обошёлся без пострадавших
В Бурятии следы трактора выдали «чёрных» лесорубов
В Бурятии следы трактора выдали «чёрных» лесорубов
Происшествия, 01.03.2021
Мужчины незаконно рубили лиственницы
Улан-удэнца ограбили во время ночной прогулки по городу
Улан-удэнца ограбили во время ночной прогулки по городу
Происшествия, 01.03.2021
Группа парней спровоцировала конфликт с гуляющими друзьями
Житель Бурятии обманом сделал из приятелей «чёрных лесорубов»
Житель Бурятии обманом сделал из приятелей «чёрных лесорубов»
Происшествия, 01.03.2021
Лес незаконно рубили в Тарбагатайском районе
Жительница Иркутской области перевела мошенникам 200 тысяч
Жительница Иркутской области перевела мошенникам 200 тысяч
Происшествия, 01.03.2021
Доверчивость незнакомцам обернулась для двух женщин потерей денег
В Бурятии убийца пытался смягчить приговор
В Бурятии убийца пытался смягчить приговор
Происшествия, 01.03.2021
Убийство произошло во время ссоры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^