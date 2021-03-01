В Бурятии мужчину из федерального розыска поймали с наркотиками

Обо всех преступлениях задержанного стало известно при выяснении личности



В Кабанском районе полицейские поймали 33-летнего мужчину, который совершил несколько краж в январе прошлого года, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



1 января 2020 года мужчина разбил стекло и залез в жилой дом. Там он украл ювелирные изделия, норковую шубу и барсетку с документами. Сумма ущерба составила 189 тысяч рублей. Хозяева, вернувшись под утро домой, обнаружили пропажу и вызвали полицию.



Эксперт-криминалист обнаружил отпечатки пальцев возможного вора. По ним полицейские сумели установить личность подозреваемого.



Вечером 21 января этого же года в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля на АЗС возле станции Танхой.



Хозяин машины рассказал, что он работает таксистом. Получив от диспетчера заявку до Улан-Удэ, водитель забрал мужчину с указанного адреса. Однако, пока он рассчитывался за топливо на АЗС, пассажир угнал машину. Мужчина вызвал полицию.



Полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения на АЗС и установили личность подозреваемого. Автомобиль вскоре был найден неподалеку от места преступления в кювете в направлении Иркутской области. Угонщика объявили в федеральный розыск.



9 февраля 2021 года сотрудники наркоконтроля Кабанского района задержали мужчину по подозрению в употреблении наркотиков. Во время досмотра у него было найдено гашишное масло весом более пяти граммов.



При выяснении личности задержанного выяснилось, что мужчина объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении нескольких преступлений.



Всё это время он находился в Иркутской области, где и сбыл украденные вещи.



Мужчина ранее судим за имущественные и наркопреступления.



Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Задержанный взят под арест.

