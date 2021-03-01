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В Иркутске на 18-летнюю девушку напали и надругались в подъезде

В Иркутске на 18-летнюю девушку напали и надругались в подъезде
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нападавшего нашли с помощью фоторобота

В Иркутске арестовали 38-летнего жителя Братского района, обвиняемого в нападении на девушку в подъезде.

По версии следствия, в конце декабря 2020 года в подъезде дома на улице Александра Невского в Иркутске, ночью мужчина напал на 18-летнюю девушку. Угрожая ей, он совершил насильственные действия сексуального характера, а затем забрал её личные вещи.

Девушка описала мужчину, полицейские составили его фоторобот. В конце февраля подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался житель Вихоревки, ранее неоднократно судимый.

В настоящее время по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

насильственные действия сексуального характера
 
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