Суд вынес приговор по уголовному делу о разбойном нападении на школьницу
Могочинский районный суд Забайкальского края рассмотрел уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Амурской области, напавшего с пистолетом на школьницу. Мужчина признан виновным в разбое, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В августе 2020 года мужчина находился в состоянии наркотического опьянения возле школы в городе Могоча. Угрожая проходившей мимо 13-летней девочке пневматическим пистолетом, он отнял её телефон. Когда девочка позвала на помощь, мужчина выстрелил в неё, причинив рану на левой ушной раковине, и убежал.
Вскоре после совершения преступления нападавший был задержан, а затем заключен под стражу. Отнятый телефон изъят и возвращён девочке.
Суд назначил нападавшему наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы исправительной колонии общего режима и последующим ограничением свободы на 1 год. Кроме того, по иску прокурора в пользу потерпевшей с него взыскана компенсация морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил.
В Забайкалье осудили мужчину, выстрелившего в школьницу
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ночной пожар обошёлся без пострадавших
Возгорание произошло ночью
Мужчины незаконно рубили лиственницы
Наркопритон накрыли в Зиме
Сильный пожар произошёл ночью
Группа парней спровоцировала конфликт с гуляющими друзьями
Лес незаконно рубили в Тарбагатайском районе
Доверчивость незнакомцам обернулась для двух женщин потерей денег
Грабителями оказались дети-школьники
Убийство произошло во время ссоры
Многие улан-удэнцы опоздали на работу из-за инцидента с трамваем
В ДТП есть пострадавшие
Молодой человек явно зависим от интернет-игр
Эпицентр был в Кабанском районе
Происшествия, 28.02.2021
Из-за происшествия были задержаны пассажирские поезда