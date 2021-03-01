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В Забайкалье осудили мужчину, выстрелившего в школьницу

В Забайкалье осудили мужчину, выстрелившего в школьницу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Суд вынес приговор по уголовному делу о разбойном нападении на школьницу

Могочинский районный суд Забайкальского края рассмотрел уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Амурской области, напавшего с пистолетом на школьницу. Мужчина признан виновным в разбое, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В августе 2020 года мужчина находился в состоянии наркотического опьянения возле школы в городе Могоча. Угрожая проходившей мимо 13-летней девочке пневматическим пистолетом, он отнял её телефон. Когда девочка позвала на помощь, мужчина выстрелил в неё, причинив рану на левой ушной раковине, и убежал.

Вскоре после совершения преступления нападавший был задержан, а затем заключен под стражу. Отнятый телефон изъят и возвращён девочке.

Суд назначил нападавшему наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы исправительной колонии общего режима и последующим ограничением свободы на 1 год. Кроме того, по иску прокурора в пользу потерпевшей с него взыскана компенсация морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.
разбойное нападение
 
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