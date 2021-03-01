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Житель Бурятии подложил подушку под убитую им сожительницу

Житель Бурятии подложил подушку под убитую им сожительницу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийство произошло по соседству с домом полицейского

28 февраля в городе Кяхта была убита 51-летняя женщина. В убийстве признался её 60-летний сожитель. Ему уже предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

По данным следствия, вечером 27 февраля женщина и её сожитель возвратившись домой от гостей, решили выпить. После того, как спиртное закончилось, мужчина предложил сожительнице сходить и продать мясо, чтобы купить ещё алкоголя. Когда женщина вернулась домой, ни мяса, ни спиртного у неё не оказалось.

Разозлившись, мужчина схватил на кухне нож и один раз ударил женщину в грудь. После этого он положил её на пол, подложил подушку под голову и пошёл в комнату спать.

От полученной раны потерпевшая скончалась на месте.

Проснувшись около 5 часов утра, мужчина зашёл на кухню и увидел лежащую на полу сожительницу. Испугавшись, он вынул нож из тела, помыл его и положил на место. Затем он пошёл к участковому, который жил с ними по соседству.

Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
убийство
 
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