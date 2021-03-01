Житель Бурятии подложил подушку под убитую им сожительницу

Убийство произошло по соседству с домом полицейского



28 февраля в городе Кяхта была убита 51-летняя женщина. В убийстве признался её 60-летний сожитель. Ему уже предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.



По данным следствия, вечером 27 февраля женщина и её сожитель возвратившись домой от гостей, решили выпить. После того, как спиртное закончилось, мужчина предложил сожительнице сходить и продать мясо, чтобы купить ещё алкоголя. Когда женщина вернулась домой, ни мяса, ни спиртного у неё не оказалось.



Разозлившись, мужчина схватил на кухне нож и один раз ударил женщину в грудь. После этого он положил её на пол, подложил подушку под голову и пошёл в комнату спать.



От полученной раны потерпевшая скончалась на месте.



Проснувшись около 5 часов утра, мужчина зашёл на кухню и увидел лежащую на полу сожительницу. Испугавшись, он вынул нож из тела, помыл его и положил на место. Затем он пошёл к участковому, который жил с ними по соседству.



Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

