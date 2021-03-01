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В Бурятии сгорел жилой дом с гаражом

В Бурятии сгорел жилой дом с гаражом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ночной пожар обошёлся без пострадавших

В ночь с 27 на 28 февраля в местности Болхой вблизи села Санага Закаменского района Бурятии произошёл пожар в доме с пристроенным гаражом.

На момент прибытия пожарных горела крыша дома с пристроем. Обрушилась кровля.

Огонь уничтожил дом и гараж на общей площади 60 кв. м. К счастью, несмотря на ночное время суток, пострадавших и погибших при пожаре нет.

Причиной пожара, предположительно, мог послужить перекал металлической печи в гараже, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в пригородном селе Поселье пожарные спасли горящий жилой дом
пожар
 
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