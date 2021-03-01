Ночной пожар обошёлся без пострадавших
В ночь с 27 на 28 февраля в местности Болхой вблизи села Санага Закаменского района Бурятии произошёл пожар в доме с пристроенным гаражом.
На момент прибытия пожарных горела крыша дома с пристроем. Обрушилась кровля.
Огонь уничтожил дом и гараж на общей площади 60 кв. м. К счастью, несмотря на ночное время суток, пострадавших и погибших при пожаре нет.
Причиной пожара, предположительно, мог послужить перекал металлической печи в гараже, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в пригородном селе Поселье пожарные спасли горящий жилой дом.
В Бурятии сгорел жилой дом с гаражом
Происшествия, Фото:
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