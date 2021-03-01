В пригороде Улан-Удэ едва не сгорел жилой дом

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

Возгорание произошло ночью



В ночь с 27 на 28 февраля в ДНТ «Жемчуг» села Поселье Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме.



На момент прибытия пожарных горели потолочные перекрытия внутри дома. Они в итоге сгорели на площади 2 кв.м. Распространения огня по основным конструкциям жилого дома пожарные не допустили.



Предположительно, причиной произошедшего послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.



Жильцы размещены у родственников, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

