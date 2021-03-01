В Бурятии следы трактора выдали «чёрных» лесорубов

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Мужчины незаконно рубили лиственницы



Во время рейдового патрулирования в лесах Баунтовского района Бурятии сотрудники Романовского лесничества обнаружили следы трактора. Лесники решили оставить свой автомобиль и пешком проследовать по следам. Оставленный след вёл их глубоко в лес.



Когда лесники приблизились к месту нарушения, они услышали звуки бензопилы. Вскоре обнаружили двух мужчин, которые рубили деревья. На просьбу представить правоустанавливающие документы мужчины сознались, что спилили лиственницы незаконно.



В ходе осмотра выяснилось, что нарушители успели заготовить около 19 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 95 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина, трактор и бензопила были изъяты.



В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Баунтовскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

