В Иркутской области пара устроила наркопритон

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Наркопритон накрыли в Зиме



Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в городе Зима задержали двух местных жителей по подозрению в организации наркопритона.



Как выяснили оперативники, 39-летний мужчина со своей гражданской супругой предоставляли свой частный дом для употребления запрещённых веществ наркоманам. За свои услуги они получали наркотики для личного потребления.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



