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Улан-удэнца ограбили во время ночной прогулки по городу

Улан-удэнца ограбили во время ночной прогулки по городу
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Группа парней спровоцировала конфликт с гуляющими друзьями

Ночью 28 февраля в отдел полиции Железнодорожного района Улан-Удэ обратился 26-летний местный житель, ставший жертвой грабежа.

Молодой человек с друзьями прогуливался по ночному городу. К ним подошла группа молодых людей и спровоцировала конфликт. Парень достал сотовый телефон из кармана куртки и пообещал нападавшим, что сейчас позвонит в полицию.

Тогда один из молодых людей выхватил у него телефон и, не реагируя на требование вернуть его, убежал.

По «горячим следам» сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали уличного грабителя. Им оказался 18-летний студент техникума житель села Иволгинск. Телефон у него изъят.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в МВД по Бурятии.

грабеж
 
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