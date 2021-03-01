Улан-удэнца ограбили во время ночной прогулки по городу

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Группа парней спровоцировала конфликт с гуляющими друзьями



Ночью 28 февраля в отдел полиции Железнодорожного района Улан-Удэ обратился 26-летний местный житель, ставший жертвой грабежа.



Молодой человек с друзьями прогуливался по ночному городу. К ним подошла группа молодых людей и спровоцировала конфликт. Парень достал сотовый телефон из кармана куртки и пообещал нападавшим, что сейчас позвонит в полицию.



Тогда один из молодых людей выхватил у него телефон и, не реагируя на требование вернуть его, убежал.



По «горячим следам» сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали уличного грабителя. Им оказался 18-летний студент техникума житель села Иволгинск. Телефон у него изъят.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в МВД по Бурятии.



