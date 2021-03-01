Житель Бурятии обманом сделал из приятелей «чёрных лесорубов»





В Тарбагатайском районе Бурятии участковый уполномоченный полиции и сотрудники лесхоза в километре от посёлка Николаевский обнаружили незаконную рубку сосен. Всего вырубили около восьми километров леса.На месте преступления задержали с поличным подозреваемых. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 157 тысяч рублей.По предварительной информации, 25-летний местный житель привлёк к незаконной рубке двух приятелей. Сказав им, что лесной участок подлежит вырубке, он заверил, что документы оформлены официально. Молодой человек обещал заплатить за помощь в рубке.Сам он не имеет постоянного заработка, ранее не судим.Полицейские изъяли незаконно заготовленный лес, бензопилу и автомобиль с прицепом.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса, сообщили в МВД по Бурятии.