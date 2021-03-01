Жительница Иркутской области перевела мошенникам 200 тысяч

Доверчивость незнакомцам обернулась для двух женщин потерей денег



На днях в полицию в городе Усть-Кут обратилась 39-летняя пострадавшая от рук мошенников. Ей на сотовый телефон позвонила неизвестная и, представившись работником банка, сообщила клиентке, что на неё оформлен кредит. Для его аннулирования потребовалось продиктовать коды, пришедшие в смс-сообщениях. Выполнив требование аферистки, женщина лишилась 30 тысяч рублей.



Подобный случай мошенничества зарегистрирован и в Усть-Илимске. На этот раз для отмены попытки оформления кредита, лжебанкиры убедили жертву, оформить заём на ту же сумму, после чего перевести полученные деньги на страховые ячейки. При этом мошенники приказали сохранять секретность операции.



Испуганная женщина выполнила все указания. Она оформила кредитную карту на 200 тысяч рублей, которые тут же перевела на указанные телефоны.



Полиция призывает граждан критически относиться к неизвестным людям, звонящим по телефону. Переводы денег на так называемые резервные или безопасные счета - это изобретение аферистов. При поступлении подобного рода звонков следует прервать разговор и перезвонить в официальную службу поддержки банка по номеру, указанному на оборотной стороне банковской карты.





По информации ГУ МВД по Иркутской области

