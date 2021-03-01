Грабителями оказались дети-школьники
В Улан-Удэ на улице Калинина к группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратились за помощью три девушки. Они рассказали, что двое подростков ограбили их и убежали.
Получив описание подозреваемых, росгвардейцы отправились на отработку ближайшей территории.
Возле входа на Центральный рынок сотрудники заметили двух подростков, один из которых был в красной куртке, указанной в описании. Молодые люди были задержаны.
Выяснилось, что девушки через социальную сеть договорились с одним из подростков о покупке электронной сигареты. Встретившись, девушки отдали деньги и начали рассматривать гаджет. В это время один из подростков выхватил из рук девушки электронную сигарету и убежал.
Обоих подозреваемых доставили в отдел полиции. Им по 12 и 13 лет, они учатся в улан-удэнской школе.
В Улан-Удэ девушек ограбили при покупке электронной сигареты
Происшествия, Фото:
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