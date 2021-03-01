В ДТП есть пострадавшие
В воскресенье, 28 февраля, в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло ДТП с пострадавшими.
Около 18.30 часов 30-летний водитель автомобиля «Субару Легаси», следуя по автодороге «Северобайкальск – Новый Уоян», на 34 км съехал с дороги и врезался в дерево.
В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение.
21-летний пассажир получил ушибы. После осмотра медиками молодой человек был отпущен домой, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 27 февраля в Улан-Удэ на «зебре» автомобиль наехал на 14-летнего подростка.
В Бурятии «Субару» вылетел в кювет и врезался в дерево
Происшествия, Фото:
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