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В Бурятии «Субару» вылетел в кювет и врезался в дерево

В Бурятии «Субару» вылетел в кювет и врезался в дерево
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В ДТП есть пострадавшие

В воскресенье, 28 февраля, в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло ДТП с пострадавшими.

Около 18.30 часов 30-летний водитель автомобиля «Субару Легаси», следуя по автодороге «Северобайкальск – Новый Уоян», на 34 км съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение.

21-летний пассажир получил ушибы. После осмотра медиками молодой человек был отпущен домой, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 27 февраля в Улан-Удэ на «зебре» автомобиль наехал на 14-летнего подростка.


ДТП
 
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